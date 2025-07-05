Дания выделила 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения

Дания выделяет более 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения для вооружённых сил страны через спутники из-за "серьёзной ситуации" в сфере безопасности, сообщает датское министерство обороны.

Дания выделяет более 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения для вооружённых сил страны через спутники из-за "серьёзной ситуации" в сфере безопасности, сообщает датское министерство обороны.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Положение в сфере политики безопасности всего за несколько лет стало намного более серьезным, и поэтому необходимо усилить ситуационную и разведывательную картину. Поэтому партии (в парламенте - ред.) договорились о выделении средств на усиление наблюдения, которые, например, могут быть направлены на расширение возможностей для наблюдения и использования спутников... Выделяется 3,4 миллиарда крон (536 миллионов долларов - ред.)", - сказано в сообщении.

Как следует из пресс-релиза, улучшение спутникового покрытия и возможностей для наблюдения повысит способность датских вооруженных сил к обнаружению и реагированию.

Кроме того, согласно публикации, парламентские партии также приняли решение о месте строительства новых крупных военных кораблей: их будут строить в городе Фредериксхавн, где расположена база датских военно-морских сил.