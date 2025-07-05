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Дания выделила 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения

Дания выделила 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения Дания выделяет более 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения для вооружённых сил страны через спутники из-за "серьёзной ситуации" в сфере безопасности, сообщает датское министерство обороны.
Другие страны
5 июля 2025 г. 06:15
Дания выделила 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения

Дания выделяет более 530 миллионов долларов на усиление возможностей наблюдения для вооружённых сил страны через спутники из-за "серьёзной ситуации" в сфере безопасности, сообщает датское министерство обороны.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Положение в сфере политики безопасности всего за несколько лет стало намного более серьезным, и поэтому необходимо усилить ситуационную и разведывательную картину. Поэтому партии (в парламенте - ред.) договорились о выделении средств на усиление наблюдения, которые, например, могут быть направлены на расширение возможностей для наблюдения и использования спутников... Выделяется 3,4 миллиарда крон (536 миллионов долларов - ред.)", - сказано в сообщении.

Как следует из пресс-релиза, улучшение спутникового покрытия и возможностей для наблюдения повысит способность датских вооруженных сил к обнаружению и реагированию.

Кроме того, согласно публикации, парламентские партии также приняли решение о месте строительства новых крупных военных кораблей: их будут строить в городе Фредериксхавн, где расположена база датских военно-морских сил.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka ordunun müşahidə imkanlarını gücləndirmək üçün 530 milyon dollar ayırır

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