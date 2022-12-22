О нас

Дания выделила $45,3 млн на закупку вооружений для Украины

Дания выделила $45,3 млн на закупку вооружений для Украины Дания внесет 300 млн крон ($45,3 млн) в британский Международный фонд для Украины на закупку вооружений и снаряжения для ВСУ.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 08:54
Дания выделила $45,3 млн на закупку вооружений для Украины

Дания внесет 300 млн крон ($45,3 млн) в британский Международный фонд для Украины на закупку вооружений и снаряжения для ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пресс-релизе сообщило Минобороны скандинавской страны.

Средства будут выделены из резерва ведомства. Договоренность об этом достигнута между правительством и парламентскими партиями.

"Борьба Украины за свободу - это борьба наша и Европы. Поэтому правительство совместно с Фолькетингом (однопалатным парламентом - ред.) приняло решение пожертвовать Украине еще 300 млн крон. Правительство продолжит датскую поддержку украинцам как в экономическом, так и в военном и гуманитарном отношении", - заявил министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен.

Военная помощь Дании Украине составляла до настоящего времени около €510 млн, гражданская - €147 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Denmark donates over $43 mln in military aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Danimarka Ukraynaya silah alınması üçün 45,3 milyon dollar ayırıb

Экслюзивные новости

Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi