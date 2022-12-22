Дания выделила $45,3 млн на закупку вооружений для Украины

Дания внесет 300 млн крон ($45,3 млн) в британский Международный фонд для Украины на закупку вооружений и снаряжения для ВСУ.

Дания внесет 300 млн крон ($45,3 млн) в британский Международный фонд для Украины на закупку вооружений и снаряжения для ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пресс-релизе сообщило Минобороны скандинавской страны.

Средства будут выделены из резерва ведомства. Договоренность об этом достигнута между правительством и парламентскими партиями.

"Борьба Украины за свободу - это борьба наша и Европы. Поэтому правительство совместно с Фолькетингом (однопалатным парламентом - ред.) приняло решение пожертвовать Украине еще 300 млн крон. Правительство продолжит датскую поддержку украинцам как в экономическом, так и в военном и гуманитарном отношении", - заявил министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен.

Военная помощь Дании Украине составляла до настоящего времени около €510 млн, гражданская - €147 млн.