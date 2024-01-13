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Дания выделила $22,2 млн на восстановление инфраструктуры Украины

Дания выделила $22,2 млн на восстановление инфраструктуры Украины Правительство Дании объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи. На этот раз он направлен на восстановление инфраструктуры - обеспечение электро- и теплоснабжения, а также обнаружение и обезвреживание мин.
Другие страны
13 января 2024 г. 13:56
Дания выделила $22,2 млн на восстановление инфраструктуры Украины

Правительство Дании объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи. На этот раз он направлен на восстановление инфраструктуры - обеспечение электро- и теплоснабжения, а также обнаружение и обезвреживание мин.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе МИД королевства.

Это третий подобный пакет, выделяемый в рамках "Фонда для Украины", имеющего три направления: военная поддержка, поддержка гражданского общества и поддержка частного сектора. На этот раз его объем составит 151 млн крон ($22,2 млн).

В пресс-релизе отмечается, что Дания принадлежит к числу стран, оказывающих наибольшую поддержку Украине. С учетом нового пакета она потратила на эти цели 30,95 млрд крон ($4,5 млрд).

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Версия на азербайджанском языке Danimarka Ukraynanın infrastrukturunun bərpasına 22,2 milyon dollar ayırıb

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