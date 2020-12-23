Дания вводит ограничения для жителей Великобритании из-за мутации COVID

Датские власти приняли ряд мер, ограничивающих въезд для жителей Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса

Датские власти приняли ряд мер, ограничивающих въезд для жителей Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса, в частности, ограничен круг лиц, которым разрешен въезд в королевство.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на сайте министерства юстиции страны.

"Дания ужесточает въездные правила для тех, кто постоянно проживает в Великобритании в связи с распространением мутировавшего коронавируса… Это означает, что постоянно проживающим в Великобритании может быть отказано во въезде в Данию", - говорится в сообщении.

В постановлении правительства говорится о том, что право на въезд в страну имеют члены семьи серьезно больных людей, сопровождает несовершеннолетних – они обязаны сдать тест на коронавирус не более, чем за 72 часа до поездки.

Гражданам Дании, возвращающимся из Великобритании, также настоятельно рекомендовано сдать тест, они обязаны соблюдать 10-дневный карантин по возвращении.

Кроме того, запрет на полеты из Великобритании будет временно продлен до 24 декабря 2020 года. Более строгие ограничения на въезд будут применяться с 25 декабря по 3 января 2021 года.