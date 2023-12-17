Дания вводит экологический сбор на авиабилеты

Правительство Дании приняло решение ввести с 2025 года налог на авиапассажиров, чтобы помочь профинансировать переход авиационной отрасли к более экологичным практикам.

Правительство Дании приняло решение ввести с 2025 года налог на авиапассажиров, чтобы помочь профинансировать переход авиационной отрасли к более экологичным практикам.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

К 2030 году налог составит около 50 датских крон (7,35 доллара США) с пассажира на внутриевропейских рейсах, 310 крон на рейсах на средние расстояния и 410 крон – на дальние расстояния.

В ноябре правительство предложило ввести средний налог в размере 100 датских крон на авиаперелеты, чтобы помочь профинансировать переход отрасли к "зеленой" экономике.

Целью является обеспечить все внутренние рейсы экологически чистым топливом к 2030 году.