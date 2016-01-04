Дания возобновила пограничный контроль внутри ЕС

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Дания сообщила Еврокомиссии о введении с понедельника по 14 января временного пограничного контроля на границах страны внутри ЕС в связи с притоком мигрантов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ЕК по вопросам миграции и внутренней политики Тове Эрнст.

"Сегодня мы получили письмо от Дании, которая проинформировала комиссию о возобновлении временных проверок на границах с сегодняшнего дня. Комиссар о вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос также говорил по телефону с датским министром, который также проинформировал его об этом. Датские власти вводят временный пограничный контроль с сегодняшнего дня до 14 января на внутренних границах", — сказала Эрнст на брифинге.

Она отметила, что на сегодняшний день временный пограничный контроль введен также на границах Норвегии, Швеции, Австрии, Германии и Франции.