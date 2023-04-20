Дания вместе с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2

Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.

Дания вместе с Нидерландами планирует передать Украине 14 танков Leopard 2. Однако они могут быть поставлены только в начале 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщило датское радио DR.DK со слов главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена и и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

"Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад помимо анонсированных нами 100 подержанных машин Leopard 1", - заявил Расмуссен.

Поульсен отметил, что эти 14 танков будут доставлены в Украину в начале 2024 года.

"Это - не датские танки. Они закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что было желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые еще больше, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим", - добавил он.

Поульсен выразил надежду, что к концу 2023 года примерно 80 танков Leopard 1 будут доставлены в Украину.