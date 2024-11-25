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Дания ведет переговоры с КНР по делу о повреждении кабелей на Балтике

Дания ведет переговоры с КНР по делу о повреждении кабелей на Балтике Дания подключилась к переговорам с КНР по поводу расследования повреждения подводных кабелей в Балтийском море и роли в этом китайского сухогруза Yi Peng 3.
Другие страны
25 ноября 2024 г. 18:51
Дания ведет переговоры с КНР по делу о повреждении кабелей на Балтике

Дания подключилась к переговорам с КНР по поводу расследования повреждения подводных кабелей в Балтийском море и роли в этом китайского сухогруза Yi Peng 3.

Как передает Report, об этом сообщают шведский и датский телеканалы SVT и Danmarks radio.

Согласно информации, в настоящее время китайское судно стоит на якоре в международных водах в середине пролива Каттегат у полуострова Бьяр.

Отмечается, что в течение шести дней датский ВМФ наблюдал за Yi Peng 3, в выходные к датчанам присоединились шведское и немецкое суда береговой охраны.

Одновременно у китайских властей запрошено разрешение на допрос экипажа в рамках проводимого Швецией расследования по возможной причастности судна к предполагаемой диверсии. По данным телеканалов, юристы нескольких шведских правовых органов изучают ситуацию по различным направлениям возможных действий, включая вариант принудительного досмотра корабля.

Напомним, что 18 ноября подводный телекоммуникационный кабель, проложенный между Финляндией и Германией, вышел из строя. Следствие заинтересовалось Yi Peng 3 после того, как анализ движений судна показал, что оно находилось в непосредственной близости от двух мест обрывов кабелей в моменты, когда произошли повреждения.

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