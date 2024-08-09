Дания ужесточит контроль на шведской границе

Датское правительство усиливает контроль на границе со Швецией, в частности, на Эресундском мосту, соединяющем две страны.

Датское правительство усиливает контроль на границе со Швецией, в частности, на Эресундском мосту, соединяющем две страны.

Как передает Report, Об этом со ссылкой на министра юстиции Петера Хуммельгорда сообщает телеканал TV2.

"Ситуация серьезная", - пояснил министр, говоря о причине принимаемых мер.

С сегодняшнего дня в поездах, следующих через мост, будет производиться контроль пассажиров, также будет усилена аналитическая работа с камерами распознавания на границе.

Заявление Хуммельгорда прозвучало в связи с тем, что на прошлой неделе трем шведским подросткам были предъявлены обвинения в стрельбе в Дании, они, как утверждается, связаны с организованной преступностью. В самой Швеции постоянно происходят связанные с разборками ОПГ перестрелки и взрывы, здесь зарегистрирован самый высокий в ЕС уровень уличных убийств на душу населения.