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Дания ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана

Дания ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана Дания, вслед за Швецией, ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана.
Другие страны
5 августа 2023 г. 07:39
Дания ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана

Дания, вслед за Швецией, ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Local.

Контроль на границах Дании с Германией и Швецией усилят из-за угроз, связанных с недавними демонстрациями в Копенгагене, где протестующие сжигали Коран.

Соответствующее решение было принято по рекомендации Службы разведки национальной полиции (PET) и будет действовать до 10 августа.

"PET сообщила, что последние сожжения Корана повлияли на текущий уровень угрозы. Основываясь на постоянных изменениях уровня угрозы, власти сегодня пришли к выводу, что сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы противостоять конкретным и текущим угрозам, с которыми сталкивается Дания", - сообщили в Минюсте Дании.

Особенностью усиленного контроля станет большая частота выборочных проверок на границах.

Накануне, из-за возможных последствий, связанных с акциями, где сжигали священную мусульманскую книгу, шведская полиция объявила о проведении спецмеров национального уровня из-за ухудшения ситуации с безопасностью и повышения риска террористических актов.

В последние недели в Дании и Швеции состоялось несколько акций протеста, во время которых сжигали или иным образом оскверняли Коран. Это привело к напряжению в отношениях страны с мусульманским миром.

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