Дания усиливает пограничный контроль из-за акций с сожжением Корана

Полиция Дании ужесточает контроль на границах страны из-за недавних акций с сожжением Корана, которые повлияли на ситуацию с безопасностью.

Полиция Дании ужесточает контроль на границах страны из-за недавних акций с сожжением Корана, которые повлияли на ситуацию с безопасностью.

Как передает Report, об этом сообщил Reuters со ссылкой на Минюст Дании.

"Власти сегодня решили, что в настоящее время необходимо обратить внимание на тех, кто въезжает в Данию, чтобы отреагировать на конкретные и текущие угрозы", - сказано в заявлении министерства. Более строгие правила погранконтроля будут действовать до 10 августа.

В апреле Административный суд Швеции отменил запрет на акции, во время которых сжигают Коран. В решении суд отметил, что свобода собраний и демонстраций - конституционно защищенные права.

В июне иммигрант из Ирака сжег Коран у главной мечети Стокгольма, после чего у посольства Швеции в Ираке несколько дней проходили протесты. Протестующие даже брали здание штурмом. В июле представители ультранационалистической группы "Датские патриоты" провели акцию у здания посольства Ирака в Копенгагене - они сожгли Коран, назвав акцию протестом против нападения на шведское посольство.

31 июля власти Дании и Швеции заявили, что работают над юридическими мерами для запрета акций с сожжением Корана. 1 августа власти Швеции сообщили, что усилят внутренний пограничный контроль из-за подобных демонстраций.