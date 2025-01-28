Дания усилит военное присутствие в Арктике

Дания намерена потратить свыше $2 млрд на усиление своего военного присутствия в Арктике.

Дания намерена потратить свыше $2 млрд на усиление своего военного присутствия в Арктике.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство обороны королевства.

Датское правительство и парламентские партии страны заключили соглашение о развитии военной инфраструктуры в Арктике. На эти цели будет выделено 14,6 млрд датских крон ($2,11 млрд).

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что существуют серьезные вызовы в области безопасности и обороны в Арктике и Северной Атлантике. Поэтому королевство должно усилить свое присутствие в регионе.

Копенгаген собирается отправить в Арктику три новых военных корабля и два беспилотных летательных аппарата дальнего действия с усовершенствованными системами наблюдения.