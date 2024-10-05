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Дания усилит погранконтроль на фоне инцидентов у посольств Израиля

Дания усилит погранконтроль на фоне инцидентов у посольств Израиля Власти Дании решили усилить контроль на границе со Швецией и Германией на фоне недавних инцидентов со взрывами и стрельбой у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене.
Другие страны
5 октября 2024 г. 20:21
Дания усилит погранконтроль на фоне инцидентов у посольств Израиля

Власти Дании решили усилить контроль на границе со Швецией и Германией на фоне недавних инцидентов со взрывами и стрельбой у посольств Израиля в Стокгольме и Копенгагене.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в пресс-релизе датской национальной полиции.

"(Датская - ред.) национальная полиция после диалога с рядом полицейских округов и полицейской службой разведки решила укрепить усилия полиции на границах и вокруг них. Решение об усилении борьбы с преступностью, видимых и профилактических усилий полиции в приграничных районах принято на фоне инцидентов последних дней в Копенгагене и Стокгольме", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что меры будут направлены на предотвращение опасных для населения преступлений и будут осуществляться путем выборочных проверок транспортных средств и пассажиров на границах со Швецией и Германией. Согласно заявлению, данная мера является временной, а её необходимость будет оцениваться полицией на постоянной основе.

Главный инспектор датской национальной полиции Петер Экебьерг заявил, что недавние инциденты у дипмиссий Израиля подтверждают, что террористическая угроза против Дании серьезна.

Напомним, что в среду утром два взрыва произошли неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене. Позднее полиция сообщила о задержании троих человек в связи со взрывами. Ими оказались граждане Швеции в возрасте от 15 до 20 лет. Ведомство также отметило, что взрывы были вызваны двумя ручными гранатами.

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