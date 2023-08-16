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Дания продлила усиленный пограничный контроль

Дания продлила усиленный пограничный контроль Полиция Дании продлила до 22 августа срок действия решения об усилении пограничного контроля.
Другие страны
16 августа 2023 г. 20:29
Дания продлила усиленный пограничный контроль

Полиция Дании продлила до 22 августа срок действия решения об усилении пограничного контроля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В связи с развитием текущей картины угроз полиция временно продолжает активную работу на внутренних границах Дании до 22 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Эта мера, принятая после акций с сожжением Корана в королевстве, ранее действовала до 17 августа. Она означает, что полиция продолжит выборочные проверки приезжающих в Данию из Швеции и Германии.

Минюст Дании ранее сообщал, что национальная полиция по рекомендации Службы полицейской разведки (PET) "сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по ее мнению, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз".

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