Дания продлила усиленный пограничный контроль

Полиция Дании продлила до 22 августа срок действия решения об усилении пограничного контроля.

Полиция Дании продлила до 22 августа срок действия решения об усилении пограничного контроля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В связи с развитием текущей картины угроз полиция временно продолжает активную работу на внутренних границах Дании до 22 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

Эта мера, принятая после акций с сожжением Корана в королевстве, ранее действовала до 17 августа. Она означает, что полиция продолжит выборочные проверки приезжающих в Данию из Швеции и Германии.

Минюст Дании ранее сообщал, что национальная полиция по рекомендации Службы полицейской разведки (PET) "сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по ее мнению, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз".