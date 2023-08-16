Дания продлила усиленный пограничный контроль

Полиция Дании продлила до 22 августа срок действия решения об усилении пограничного контроля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
"В связи с развитием текущей картины угроз полиция временно продолжает активную работу на внутренних границах Дании до 22 августа 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
Эта мера, принятая после акций с сожжением Корана в королевстве, ранее действовала до 17 августа. Она означает, что полиция продолжит выборочные проверки приезжающих в Данию из Швеции и Германии.
Минюст Дании ранее сообщал, что национальная полиция по рекомендации Службы полицейской разведки (PET) "сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по ее мнению, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз".