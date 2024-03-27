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Дания продаст Аргентине десятки истребителей F-16

Дания продаст Аргентине десятки истребителей F-16 Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его аргентинский коллега Луис Петри подписали в Буэнос-Айресе соглашение о намерениях продать датские истребители F-16 Аргентине.
Другие страны
27 марта 2024 г. 04:48
Дания продаст Аргентине десятки истребителей F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его аргентинский коллега Луис Петри подписали в Буэнос-Айресе соглашение о намерениях продать датские истребители F-16 Аргентине.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны королевства.

Принятое решение о продаже истребителей Аргентине было согласовано с правительством США, которое выдало разрешение на продажу F-16, произведенных в Соединенных Штатах, пояснили в пресс-релизе ведомства.

"Датская авиация переходит на новое поколение, поэтому наши F-16 постепенно заменяются на F-35. Дания передаст Украине 19 F-16, а также приняла решение продать 24 датских истребителя F-16 Аргентине", — уточнил Лунд Поульсен.

Окончательный контракт будет подписан позднее в Дании. Планируется, что 24 F-16 будут доставлены в Аргентину в ближайшие годы, их стоимость составит около 2,1 миллиарда крон ($305 млн). Кроме самолетов, будут поставлены двигатели, запчасти, тренажеры и учебное оборудование.

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