    • 03 октября, 2025
    • 15:13
    Дания привлекла два F-35 и фрегат для патрулирования на восточном фланге НАТО

    Дания привлекла два своих истребителя F-35 и фрегат для очередных сил НАТО на восточном фланге Альянса.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении ВС Дании со слов министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

    Истребители будут базироваться на датской авиабазе Скридструп в Ютландии и оттуда при необходимости будут совершать вылеты, в частности для защиты неба над Польшей.

    "Нарушения Россией воздушного пространства Польши – абсолютно неприемлемы, и очень важно, чтобы все страны НАТО сплотились и послали четкий сигнал России. Датский вклад укрепит готовность Польши к сдерживанию и ее противовоздушную оборону", – отметил министр.

    Фрегат Niels Juel присоединится к патрулированию Балтийского моря и, среди прочего, поможет с мониторингом ситуации в акватории и воздушном пространстве.

    Он снаряжен радиолокационными системами и датчиками, необходимыми для такой задачи, а также имеет на борту вертолет Seahawk.

