Дания приостановила финансовую поддержку Нигера

Правительство Дании приостановило финансовую поддержку Нигера после перехода власти в стране к военной хунте.

Правительство Дании приостановило финансовую поддержку Нигера после перехода власти в стране к военной хунте.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр сотрудничества и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

"Дело в том, что это военная хунта. Конечно, мы не будем поддерживать это ни прямо, ни косвенно датскими деньгам", - сказал он. Ранее Дания подписала соглашение о сотрудничестве, согласно которому Нигер должен был получит 920 млн крон (около 140 млн долларов) в течение пяти лет.

Мятеж в Нигере начался 26 июля, военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую работу партий. Военные объявили о создании Национального совета по защите отечества. 28 июля генерал Абдурахман Чиани был назван новым президентом Нигера.