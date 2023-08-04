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Дания приостановила финансовую поддержку Нигера

Дания приостановила финансовую поддержку Нигера Правительство Дании приостановило финансовую поддержку Нигера после перехода власти в стране к военной хунте.
Другие страны
4 августа 2023 г. 17:56
Дания приостановила финансовую поддержку Нигера

Правительство Дании приостановило финансовую поддержку Нигера после перехода власти в стране к военной хунте.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр сотрудничества и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен.

"Дело в том, что это военная хунта. Конечно, мы не будем поддерживать это ни прямо, ни косвенно датскими деньгам", - сказал он. Ранее Дания подписала соглашение о сотрудничестве, согласно которому Нигер должен был получит 920 млн крон (около 140 млн долларов) в течение пяти лет.

Мятеж в Нигере начался 26 июля, военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую работу партий. Военные объявили о создании Национального совета по защите отечества. 28 июля генерал Абдурахман Чиани был назван новым президентом Нигера.

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