О нас

Дания пригласила Nord Stream 2 AG поднять найденный около газопровода объект

Дания пригласила Nord Stream 2 AG поднять найденный около газопровода объект Датское энергетическое агентство предложило оператору газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта.
Другие страны
24 марта 2023 г. 06:21
Дания пригласила Nord Stream 2 AG поднять найденный около газопровода объект

Датское энергетическое агентство предложило оператору газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять объект при содействии Министерства обороны Дании. Датское энергетическое агентство в этом контексте пригласило владельца трубопровода, Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", - указывается в документе.

Сообщается, что агентство ожидает ответа от оператора.

Напомним, что в ночь на 26 сентября 2022 года с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока - 1". В пресс-службе оператора газопровода уточнили, что ЧП произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Сейсмологи заявили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
​​​​​​​МИД Азербайджана ответил на заявления Пашиняна
23 марта 2023 г. 18:02
Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
Азербайджанский депутат: Неуместные заявления главы МИД Франции не имеют никакого значения
23 марта 2023 г. 15:35
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с началом месяца Рамазан
23 марта 2023 г. 10:32
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
Хроника Западного Азербайджана: Приход Новруза вызывал панику у армян
22 марта 2023 г. 13:48
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
Ильхам Алиев: Азербайджан готов к контактам с армянскими жителями Карабаха
21 марта 2023 г. 20:39
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
Глава государства: Азербайджан готов к скорейшему подписанию мирного договора с Арменией
21 марта 2023 г. 20:29
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
21 марта 2023 г. 20:23
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
Ильхам Алиев: вызывает серьезную озабоченность, что около 10 тыс. военнослужащих армянских ВС до сих пор находятся на территории Азербайджана
21 марта 2023 г. 20:16
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
Президент: утверждения Армении о том, что дорога Лачын-Ханкенди заблокирована, являются ложью
21 марта 2023 г. 20:09
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Блинкен позвонил президенту Ильхаму Алиеву
21 марта 2023 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi