Дания пригласила Nord Stream 2 AG поднять найденный около газопровода объект

Датское энергетическое агентство предложило оператору газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта.
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"С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять объект при содействии Министерства обороны Дании. Датское энергетическое агентство в этом контексте пригласило владельца трубопровода, Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", - указывается в документе.
Сообщается, что агентство ожидает ответа от оператора.
Напомним, что в ночь на 26 сентября 2022 года с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока - 1". В пресс-службе оператора газопровода уточнили, что ЧП произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Сейсмологи заявили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.