Дания прекратит подготовку украинских пилотов для F-16 к концу года

Дания прекратит подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года.

Дания прекратит подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 после 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Ritzau, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны страны Троэлс Лунд Поульсен.

"Мы не можем продолжать обучение украинских пилотов после 2024 года", - сказал он.

На базе ВВС Скридструп проходят подготовку около 20 украинских пилотов. Министр обороны также пояснил, что Дания "еще может внести свой вклад" в обучение летчиков ВСУ, но уже в других странах.

"Сегодня украинские пилоты также обучаются в Румынии, но пока не принято решение о том, как Дания будет там помогать", - сказал политик.

Ранее Дания также обязалась передать Киеву 19 истребителей F-16, первые четыре из которых по плану должны прибыть на Украину этим летом.