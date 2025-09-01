Дания предложила странам ЕС начать требовать у импортеров подтверждение происхождения газа

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    01 сентября, 2025
    Дания, председательствующая в ЕС, предложила ввести требование к импортерам газа об обязательном подтверждении страны его происхождения для исключения участия России в поставках энергоресурсов в Евросоюз.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

    "Предполагается, что природный газ, поступающий в Европейский союз через границы или точки пересечения с Россией или Беларусью, а также по газопроводу "Турецкий поток", экспортируется, прямо или косвенно, из Российской Федерации, если не предоставлены однозначные доказательства обратного", - следует из текста.

    Отмечается, что посредством инициативы ЕС намерен исключить попадание газа российского происхождения на внутренний рынок после возможного введения полного запрета на закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года.

    Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы об отказе от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

