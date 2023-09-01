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Дания потребовала сократить персонал российского посольства

Дания потребовала сократить персонал российского посольства МИД Дании заявил, что в диппредставительстве РФ должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 19:28
Дания потребовала сократить персонал российского посольства

МИД Дании заявил, что в диппредставительстве РФ должно быть максимум пять дипломатов и 20 сотрудников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Министерство иностранных дел Дании проинформировало посла Российской Федерации Владимира Барбина о том, что количество персонала в российском посольстве в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве", - говорится в заявлении на сайте датского ведомства.

Отмечается, что сокращения должны быть завершены не позднее 29 сентября.

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Версия на английском языке Denmark demands to reduce Russian embassy staff

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