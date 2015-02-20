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    ​Дания потратит 150 млн. долларов на борьбу с экстремизмом

    План подразумевает увеличение финансирования спецслужб Дании

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Дания запустила программу по борьбе с терроризмом в стране и за рубежом после двух нападений со стрельбой в центре столицы.

    Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, датские власти планируют потратить на контртеррористические меры 150 млн. долларов.

    План подразумевает увеличение финансирования спецслужб Дании, что позволит сотрудникам лучше контролировать выезд желающих присоединиться к террористической группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" датчан за рубеж.

    Отмечается, что почти половина выделенных средств будет использована на финансирование деятельности военной разведки.

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