​Дания потратит 150 млн. долларов на борьбу с экстремизмом

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Дания запустила программу по борьбе с терроризмом в стране и за рубежом после двух нападений со стрельбой в центре столицы.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, датские власти планируют потратить на контртеррористические меры 150 млн. долларов.

План подразумевает увеличение финансирования спецслужб Дании, что позволит сотрудникам лучше контролировать выезд желающих присоединиться к террористической группировке "Исламское государство Ирака и Леванта" датчан за рубеж.

Отмечается, что почти половина выделенных средств будет использована на финансирование деятельности военной разведки.