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Дания подтвердила получение разрешения от США отправить F-16 Украине

Дания подтвердила получение разрешения от США отправить F-16 Украине Дания получила от США разрешение передать Украине истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов, которую страна проводит совместно с Нидерландами.
Другие страны
18 августа 2023 г. 11:21
Дания подтвердила получение разрешения от США отправить F-16 Украине

Дания получила от США разрешение передать Украине истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов, которую страна проводит совместно с Нидерландами.

Как передает Report, об этом Датскому радио сообщил глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен.

"Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали нашим коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам определенные варианты действий", - сказал он, отметив, что это говорит о том, что барьеров для передачи украинской стороне F-16 уже нет.

Вчера стало известно, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинской армии нужны самолеты, которые могли бы стать элементом противовоздушной обороны и при этом наносить удары по наземным целям. В качестве наиболее приоритетного варианта он называл американский истребитель F-16.

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Версия на английском языке Denmark can send F-16 jets to Ukraine after gaining US approval

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