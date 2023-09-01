Дания планирует увеличить помощь Украине, Грузии и Молдове

Дания в 2024 году увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдовы.

Дания в 2024 году увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдовы.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте датского МИД.

Так, в следующем году на "развитие гражданских инициатив в Украине" и "поддержку процессов демократизации" в Грузии и Молдове будет выделено 1,5 млрд крон (более $217 млн). В текущем году эта статья расходов датского правительства составляет 1,2 млрд крон (около $173,6 млн).

По версии МИД, помощь планируется выделить Украине на "скорейшее восстановление страны", в том числе объектов критической инфраструктуры.