Дания планирует увеличить помощь Украине, Грузии и Молдове

Дания в 2024 году увеличит объем помощи, выделяемой на развитие Украины, Грузии и Молдовы.
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Так, в следующем году на "развитие гражданских инициатив в Украине" и "поддержку процессов демократизации" в Грузии и Молдове будет выделено 1,5 млрд крон (более $217 млн). В текущем году эта статья расходов датского правительства составляет 1,2 млрд крон (около $173,6 млн).
По версии МИД, помощь планируется выделить Украине на "скорейшее восстановление страны", в том числе объектов критической инфраструктуры.