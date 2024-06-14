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Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции.
Другие страны
14 июня 2024 г. 13:45
Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции.

Как передает Report, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Минобороны страны.

Сообщается, что в рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

"Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины", - заявил Умеров.

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