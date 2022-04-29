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Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры

Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры Королевство Дания намерено предоставить Украине бронетранспортеры M113.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 06:30
Дания передаст Украине модернизированные бронетранспортеры

Королевство Дания намерено предоставить Украине бронетранспортеры M113.

Как передает Report со ссылкой на DR News, Дания отправляет в Украину бронетранспортеры типа М113 и боеприпасы.

Это оружие является частью помощи в размере 600 млн крон, которую премьер-министр Королевства Дании Метте Фредериксен пообещала Украине на прошлой неделе во время визита в Киев.

Отмечается также, что с момента визита премьер-министра Вооруженные силы и особенно Сухопутные войска анализируют, какие системы вооружения на складах могут быть полезными в Украине.

Бронетранспортер типа M113 используется в обороне Дании с 1964 года, но несколько раз модернизировался.

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