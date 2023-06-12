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Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов

Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов Дания отправляет Украине боеприпасы на 250 млн датских крон (36 млн долларов).
Другие страны
12 июня 2023 г. 18:54
Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов

Дания отправляет Украине боеприпасы на 250 млн датских крон (36 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

По его словам, Копенгаген передает 2 тыс. артиллерийских снарядов по запросу украинских властей.

"Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать ВС РФ, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого украинские войска необходимо обеспечить боеприпасами", - уточнил министр.

В свою очередь и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что помощь позволит решить острую нехватку в боеприпасах.

Дания предоставляет Украине военную технику и вооружение, в том числе танки Leopard 2. Страна уже начинает тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Недавно Дания запустила социальную программу инвестиционного фонда для Украины на 130 млн долларов.

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Версия на английском языке Denmark to send $36 million worth of ammunition to Ukraine

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