Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов

Дания отправляет Украине боеприпасы на 250 млн датских крон (36 млн долларов).
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
По его словам, Копенгаген передает 2 тыс. артиллерийских снарядов по запросу украинских властей.
"Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать ВС РФ, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого украинские войска необходимо обеспечить боеприпасами", - уточнил министр.
В свою очередь и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что помощь позволит решить острую нехватку в боеприпасах.
Дания предоставляет Украине военную технику и вооружение, в том числе танки Leopard 2. Страна уже начинает тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.
Недавно Дания запустила социальную программу инвестиционного фонда для Украины на 130 млн долларов.