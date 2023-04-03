Дания передаст Украине 40 тонн энергетического оборудования

Дания отправит на Украину энергетическое оборудование весом 40 тонн в рамках двустороннего сотрудничества.

Дания отправит на Украину энергетическое оборудование весом 40 тонн в рамках двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство климата, энергетики и коммунальных услуг королевства.

Оборудование предназначено для того, чтобы помочь населению Украины, оставшемуся без электроэнергии в результате поражения многих объектов энергетики, говорится в сообщении.

Поставку обеспечивают компания Energinet, аэропорт Копенгагена и производитель насосного оборудования Grundfos.