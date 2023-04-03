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Дания передаст Украине 40 тонн энергетического оборудования

Дания передаст Украине 40 тонн энергетического оборудования Дания отправит на Украину энергетическое оборудование весом 40 тонн в рамках двустороннего сотрудничества.
Другие страны
3 апреля 2023 г. 19:17
Дания передаст Украине 40 тонн энергетического оборудования

Дания отправит на Украину энергетическое оборудование весом 40 тонн в рамках двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство климата, энергетики и коммунальных услуг королевства.

Оборудование предназначено для того, чтобы помочь населению Украины, оставшемуся без электроэнергии в результате поражения многих объектов энергетики, говорится в сообщении.

Поставку обеспечивают компания Energinet, аэропорт Копенгагена и производитель насосного оборудования Grundfos.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka Ukraynaya enerji avadanlıqları verəcək

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