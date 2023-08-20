Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16, шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года.

Копенгаген готов передать Киеву 19 истребителей F-16, шесть первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Дания передаст Украине 19 истребителей F-16, - говорится в сообщении Минобороны королевства. - В настоящее время правительство готово вместе с Нидерландами пожертвовать датские самолеты. Вместе с Нидерландами Дания возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолетам F-16". В сообщении министра обороны Якоба Эллеман-Енсен отмечается, что решение пользуется поддержкой со стороны большинства партий в парламенте Дании.