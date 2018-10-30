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    Дания отзывает посла из Тегерана

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Копенгаген отзывает своего посла в Тегеране из-за действий иранских спецслужб.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Он отметил, что Дания будет добиваться введения Евросоюзом новых санкций против Ирана в связи с предполагаемым нападением, которое пытались организовать на датской территории иранские спецслужбы.

    По данным СМИ, в подготовке убийства обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, который был арестован 21 октября в шведском Гётеборге.

    Предполагается, что он должен был убить лидера датского отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA) — группировки, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан.

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