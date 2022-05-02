Дания отправляет в Украину строительную технику для проведения восстановительных работ

Власти Дании направят в Украину 35 единиц строительной техники для проведения восстановительных работ после разрушений от военных действий.

Власти Дании направят в Украину 35 единиц строительной техники для проведения восстановительных работ после разрушений от военных действий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило Министерство торговли и промышленности королевства.

Речь идет об экскаваторах, грузовиках, трейлерах для тяжелой техники.

"Ситуация на Украине по-настоящему ужасная, и с датской стороны мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь украинскому народу, - заявил министр по делам бизнеса Симон Коллеруп. - Поэтому сегодня мы отправляем первую партию строительной техники в пострадавшие города с тем, чтобы она могла помочь в восстановлении улиц, на которых когда-то стояли школы, детские сады, жилые дома".