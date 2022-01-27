Дания отменяет все ограничения по коронавирусу

В Дании с 1 февраля 2022 года будут сняты все ограничения, связанные с COVID-19.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.
По ее словам, с этой даты в королевстве коронавирус больше не будет считаться социально опасным заболеванием.
Остаются в силе только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию. Данные ограничения будут действовать еще четыре недели.
Данное решение власти страны приняли на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.