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Дания отложила на несколько месяцев отправку истребителей F-16 в Украину

Дания отложила на несколько месяцев отправку истребителей F-16 в Украину Дания перенесла на второй квартал текущего года отправку первых шести истребителей F-16 Украине.
Другие страны
6 января 2024 г. 15:54
Дания отложила на несколько месяцев отправку истребителей F-16 в Украину

Дания перенесла на второй квартал текущего года отправку первых шести истребителей F-16 Украине.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Минобороны скандинавской страны.

Отметим, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что первые F-16 отправятся в Украину в канун Нового года.

Дания в августе 2023 года пообещала отправить 19 американских истребителей F-16 Украине. США одобрили передачу своих самолетов Киеву Дании и Нидерландам. Указанные страны также занимаются обучением украинских пилотов. Помимо них истребители намерена предоставить и Норвегия. Бельгия планирует направить Украине F-16 к 2025 году.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka “F-16”ların Ukraynaya göndərilməsini bir neçə aylığa təxirə salıb

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