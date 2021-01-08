Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19

Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД королевства Йеппе Кофод.

"Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезен в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как "красные" (с неблагополучной ситуацией по коронавирусу). Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые", - сказал Кофод.

Кроме того, сокращаются сроки действия справки об отсутствии коронавируса – тест должен быть сделан не более чем за сутки до въезда. Это требование касается не только иностранцев, но и датчан, которые возвращаются домой из-за границы.