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Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19

Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19 Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Другие страны
8 января 2021 г. 20:53
Дания ограничивает въезд и выезд из-за COVID-19

Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу глава МИД королевства Йеппе Кофод.

"Мы знаем, что более заразный вариант коронавируса может быть завезен в Данию из-за границы. Правительство опасается этого. С этого момента все страны мира рассматриваются как "красные" (с неблагополучной ситуацией по коронавирусу). Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые", - сказал Кофод.

Кроме того, сокращаются сроки действия справки об отсутствии коронавируса – тест должен быть сделан не более чем за сутки до въезда. Это требование касается не только иностранцев, но и датчан, которые возвращаются домой из-за границы.

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