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Дания объявила о задержке поставок ей истребителей F-35

Дания объявила о задержке поставок ей истребителей F-35 Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен предупредил датский парламент о возможности дальнейшей задержки с получением новых истребителей F-35.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 00:43
Дания объявила о задержке поставок ей истребителей F-35

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен предупредил датский парламент о возможности дальнейшей задержки с получением новых истребителей F-35.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны страны.

"Существует риск того, что поставки следующих F-35 могут задержаться еще больше. Об этом я проинформировал сегодня парламентские партии. Пока еще рано говорить, что это будет означать для поставки датских F-35, но этот вопрос мы внимательно отслеживаем", - заявил глава датского военного ведомства.

До этого задержка поставки была связана с модернизацией самолетов по программе Technology Refresh 3 (TR-3), над которой по-прежнему идут работы в программном офисе F-35, говорится в сообщении. При этом здесь отмечается, что все это никак не отразится на передаче Украине самолетов F-16, а также на выполнении Данией своих обязательств перед НАТО в кризисной ситуации.

"На первом месте для меня обеспечение способности вооруженных сил к решению необходимых задач с участием истребителей в период перехода с F-16 на F-35, куда также входит важная передача F-16 Украине и подготовка украинских пилотов и техников. Именно поэтому я уже обратился к моему американскому коллеге на предмет совместного поиска хорошего пути вперед", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Дании.

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