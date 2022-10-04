Дания обнаружила активность БПЛА возле газового месторождения в Северном море

Полиция Дании заметила активность беспилотников в районе газового месторождения Роар в Северном море. Месторождение находится в ведении французской нефтегазовой компании TotalEnergies.

Полиция Дании заметила активность беспилотников в районе газового месторождения Роар в Северном море. Месторождение находится в ведении французской нефтегазовой компании TotalEnergies.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Датская полиция получила сообщения об активности беспилотников вблизи газового месторождения Роар в Северном море", - передает агентство.

После инцидентов, произошедших на "Северных потоках", Дания усилила контроль над энергетическим и газовым секторами.

Ранее, 26 сентября, на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" упало давление - там были обнаружены утечки. В Швеции и Дании причиной назвали взрывы, мощность каждого оценили в 500 кг тротилового эквивалента.