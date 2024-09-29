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Дания направит Киеву $628,8 млн

Дания направит Киеву $628,8 млн Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве подписал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным протокол о намерениях, в соответствии с которым украинские оборонные предп
Другие страны
29 сентября 2024 г. 16:36
Дания направит Киеву $628,8 млн

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в Киеве подписал с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и министром по стратегическим отраслям промышленности Германом Сметаниным протокол о намерениях, в соответствии с которым украинские оборонные предприятия произведут закупки вооружений на сумму около 4,2 млрд крон ($628,8 млн).

Как передает Report, об этом сообщает датское Минобороны.

"Дания и Украина продолжают закупку вооружений через украинский военно-промышленный комплекс ВПК на общую сумму 4,2 млрд крон. К концу 2024 года планируется поставлять на фронт вооружения и технику украинского производства, средства на которые были получены от Дании, а также за счет замороженных российских активов, которые Дания получает от имени ЕС", - говорится в сообщении.

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