Дания направит 18,7 млн долларов на проект по возобновляемым источникам энергии в Африке

Дания выделяет 128 млн крон (18,7 млн долларов) на финансирование глобального проекта "Ускоренное партнерство по возобновляемым источникам энергии в Африке" (Accelerated Partnership for Renewables in Africa, APRA).

Дания выделяет 128 млн крон (18,7 млн долларов) на финансирование глобального проекта "Ускоренное партнерство по возобновляемым источникам энергии в Африке" (Accelerated Partnership for Renewables in Africa, APRA).

Как передает Report, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

"Многие страны Африки сильно пострадали от изменения климата, в то время как их выбросы в атмосферу невелики. Вместо них их [выбросы] делаем мы, все остальные", - отметила она.

В то время как на Африканском континенте проживает 17% населения земли, инвестиции в возобновляемую энергетику за последнее десятилетие составили всего 2% от мирового объема.

По мнению главы датского правительства, помощь африканским странам в зеленом переходе поможет также сократить потоки беженцев в Европу.