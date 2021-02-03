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Дания намерена ввести цифровые "корона-паспорта"

Дания намерена ввести цифровые "корона-паспорта" Нововведение будет представлено уже в среду, в первую очередь оно будет касаться тех, кто совершает деловые поездки
Другие страны
3 февраля 2021 г. 11:40
Дания намерена ввести цифровые корона-паспорта

Конфедерация датской промышленности и торговая палата Дании достигли соглашения с правительством о введении цифровых "корона-паспортов" с информацией о вакцинации, что должно дать возможность частично возобновить деловую жизнь страны. Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ТV2 со ссылкой на анонимные источники.

"Конфедерация датской промышленности и Датская торгово-промышленная палата уже давно выражают желание внедрить "корона-паспорта" для того, чтобы возобновить деятельность отдельных частей общества. Правительство и деловые круги достигли соглашения о введении цифровых паспортов", - сообщила телекомпания.

По ее данным, нововведение будет представлено уже сегодня, в первую очередь оно будет касаться тех, кто совершает деловые поездки. "Предполагается, что такой паспорт будет содержать информацию о вакцинации, позже там появится информация о наличии антител", - пояснили источники телекомпании.

Ввести в обращение такие цифровые документы могут уже через месяц. Они позволят возобновить работу представителям таких профессий как парикмахеры и массажисты, а датчане с "корона-паспортом" смогут посещать рестораны, конференции, музыкальные фестивали и спортивные соревнования.
По плану датских властей, все взрослое население Дании, согласившееся на вакцинацию, сможет получить прививку до конца июня. Пока же очередной раунд ограничений в стране продлен до 28 февраля.

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