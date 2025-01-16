Дания намерена расширить авиабазу к северу от столицы Гренландии

Вооруженные силы Дании планируют расширить авиабазу в Кангерлуссуаке в 300 км к северу от столицы Гренландии Нуук.

Вооруженные силы Дании планируют расширить авиабазу в Кангерлуссуаке в 300 км к северу от столицы Гренландии Нуук на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что остров должен стать собственностью США.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на секретный доклад военного командования "Усиление выполнения задач обороны в Арктике и Северной Атлантике", который составляет основу проходящих в настоящее время политических переговоров по обороне.

"Хотя официальная политика Дании заключается в том, чтобы избегать военных конфликтов, сохраняя Арктику зоной низкой напряженности, военное командование рекомендует в будущем гораздо более активное наступательное присутствие", - отмечается в сообщении.

Согласно докладу, авиабазу планируется превратить в оперативную военную базу, которая, среди прочего, будет выполнять функции сдерживания и демонстрации силы в отношении враждебных держав.

"База должна быть в состоянии, в частности, справиться с периодическим присутствием и посадкой датских истребителей (F-35) в Кангерлуссуаке в связи с периодической подготовкой к отражению атак и утверждением суверенитета, а также демонстрацией силы в пределах территориальной зоны королевства Дания", - цитирует телеканал 22-страничный документ.

По данным телеканала, стоимость планов по строительству базы в Кангерлуссуаке составляет более 1,1 млрд крон (150 млн долларов). Помимо F-35, она также будет использоваться для БПЛА большой дальности, которые будут летать между Ольборгом и Гренландией для мониторинга Северной Атлантики.