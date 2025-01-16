Дания намерена расширить авиабазу к северу от столицы Гренландии

Вооруженные силы Дании планируют расширить авиабазу в Кангерлуссуаке в 300 км к северу от столицы Гренландии Нуук на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что остров должен стать собственностью США.
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"Хотя официальная политика Дании заключается в том, чтобы избегать военных конфликтов, сохраняя Арктику зоной низкой напряженности, военное командование рекомендует в будущем гораздо более активное наступательное присутствие", - отмечается в сообщении.
Согласно докладу, авиабазу планируется превратить в оперативную военную базу, которая, среди прочего, будет выполнять функции сдерживания и демонстрации силы в отношении враждебных держав.
"База должна быть в состоянии, в частности, справиться с периодическим присутствием и посадкой датских истребителей (F-35) в Кангерлуссуаке в связи с периодической подготовкой к отражению атак и утверждением суверенитета, а также демонстрацией силы в пределах территориальной зоны королевства Дания", - цитирует телеканал 22-страничный документ.
По данным телеканала, стоимость планов по строительству базы в Кангерлуссуаке составляет более 1,1 млрд крон (150 млн долларов). Помимо F-35, она также будет использоваться для БПЛА большой дальности, которые будут летать между Ольборгом и Гренландией для мониторинга Северной Атлантики.