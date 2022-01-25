Дания намерена отменить все коронавирусные ограничения

Правительство Дании намерено отменить с 31 января все ограничения, введенные в связи с пандемией.

Правительство Дании намерено отменить с 31 января все ограничения, введенные в связи с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующем решении премьер-министр Метте Фредериксен планирует объявить на пресс-конференции в среду.

Ожидается, что глава кабинета также объявит, что с 5 февраля COVID-19 больше не будет относиться к категории заболеваний, которые являются критически опасными для общественности. Эти решения правительства приняты на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.

В декабре в Дании из-за распространения коронавируса был принят ряд ограничительных мер: для магазинов и ресторанов введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, были закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Правительство призвало частные и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников.

С 16 января, несмотря на высокие показатели распространения инфекции, кинотеатры, музеи и театры могут вновь принимать посетителей, а ограниченное число болельщиков допускают на соревнования при наличии защитной маски и предъявлении COVID-паспорта. 80,5% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 59,5% уже получили бустерную дозу.