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Дания намерена отменить все коронавирусные ограничения

Дания намерена отменить все коронавирусные ограничения Правительство Дании намерено отменить с 31 января все ограничения, введенные в связи с пандемией.
Другие страны
25 января 2022 г. 15:57
Дания намерена отменить все коронавирусные ограничения

Правительство Дании намерено отменить с 31 января все ограничения, введенные в связи с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о соответствующем решении премьер-министр Метте Фредериксен планирует объявить на пресс-конференции в среду.

Ожидается, что глава кабинета также объявит, что с 5 февраля COVID-19 больше не будет относиться к категории заболеваний, которые являются критически опасными для общественности. Эти решения правительства приняты на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.

В декабре в Дании из-за распространения коронавируса был принят ряд ограничительных мер: для магазинов и ресторанов введено понятие максимального числа покупателей и посетителей в расчете на количество квадратных метров площади, были закрыты спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры, художественные галереи. Правительство призвало частные и государственные предприятия организовать дистанционную работу сотрудников.

С 16 января, несмотря на высокие показатели распространения инфекции, кинотеатры, музеи и театры могут вновь принимать посетителей, а ограниченное число болельщиков допускают на соревнования при наличии защитной маски и предъявлении COVID-паспорта. 80,5% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 59,5% уже получили бустерную дозу.

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Версия на английском языке Denmark may lift all coronavirus restrictions

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