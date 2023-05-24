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Дания начнет учить украинских летчиков на F-16

Дания начнет учить украинских летчиков на F-16 Дания начинает обещанные учения украинских лётчиков на истребителях F-16. Через несколько месяцев страна подготовит пилотов.
Другие страны
24 мая 2023 г. 05:59
Дания начнет учить украинских летчиков на F-16

Дания начинает обещанные учения украинских летчиков на истребителях F-16. Через несколько месяцев страна подготовит пилотов.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По его словам, во время визита в Данию он провел переговоры по военной и финансовой поддержке Украины. Самое важное, что было озвучено во время переговоров, это то, что Дания уже начинает готовить украинских пилотов использовать F-16.

"Мы прекрасно понимаем, что означает этот первый шаг. Это значит, что буквально через несколько месяцев мы будем говорить о втором шаге, который полностью закрепит наше преимущество в небе и поможет закрыть его", - подчеркнул Стефанчук.

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Версия на азербайджанском языке Danimarka F-16-da ukraynalı pilotların təliminə başlayacaq

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