Дания начала переброску боевой группы в Латвию

Несколько сотен автомобилей и другая техника выдвинулись из казарм и других мест дислокации в Дании в порт Кёге.

Несколько сотен автомобилей и другая техника выдвинулись из казарм и других мест дислокации в Дании в порт Кёге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в опубликованном в воскресенье пресс-релизе Минобороны страны.

Оттуда на следующей неделе они проследуют в Латвию в соответствии с принятым датскими властями решением о выделении боевой группы в размере батальона численностью до 1 тыс. человек для коллективной обороны НАТО.

Последний раз столь многочисленное подразделение Дания направляла за пределы своих границ 10 лет назад в Афганистан, а в Европе - в 1999 году в Косово. Отправляя батальонную группу в Латвию и участвуя в уже развернутой в Эстонии бригаде НАТО, королевство становится одним из крупнейших участников в деле наращивания оборонительных возможностей НАТО в Балтийском регионе, говорится в сообщении.

"Россия представляет собой серьезный вызов в области политики безопасности для Дании и остальной Европы. Дания берет на себя ответственность за европейскую безопасность и вносит один из крупнейших вкладов в дело наращивания сил НАТО на востоке. Мы берем на себя ту ответственность, какую должен принимать на себя основной союзник", - утверждает по этому поводу министр обороны Дании Мортен Бёдсков.