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Дания, Литва и Франция выделили средства на нужды украинского ВПК

Дания, Литва и Франция выделили средства на нужды украинского ВПК Киев получил от Дании, Литвы и Франции 150 млн евро на финансирование украинской военной промышленности.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 19:09
Дания, Литва и Франция выделили средства на нужды украинского ВПК

Киев получил от Дании, Литвы и Франции 150 млн евро на финансирование украинской военной промышленности.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на заявление главы ведомства Рустема Умерова.

По его словам, Дания выделила Киеву 111 млн евро, Франция - 29 млн евро, Литва - 10 млн евро.

"Указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, дронов-deepstrike и артиллерийских установок", - добавил Умеров, не уточнив, за какой период были выделены эти гранты.

В начале декабря Умеров заявлял, что Украине для поддержания военно-промышленного комплекса требуются финансовые вливания со стороны Запада в размере от 10 млрд до 15 млрд долларов США. По его словам, украинскому ВПК нужно 25 млрд долларов, однако Киев самостоятельно может финансировать не более половины этой суммы.

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