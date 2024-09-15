Дания инвестировала в 18 артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ

Дания инвестировала в 18 артиллерийских установок "Богдана" для Вооруженных сил Украины (ВСУ), восемь из которых уже доставлены.
Как передает Report, об этом сообщается на
"Мы сделали это. Всего несколько месяцев назад инвестировали в 18 артиллерийских орудий "Богдана", первые восемь из которых уже доставлены. Я очень рад, что комиссия ЕС признает так называемую датскую модель и теперь призывает другие государства так же напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины", - заявил глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Он также отметил, что отправлять Украине исключительно военные пожертвования уже недостаточно. Для поддержки страны необходимо напрямую вкладывать средства в ее оборонные предприятия.
В ведомстве указывают, что после данной инициативы комиссия Евросоюза обратилась к правительству Дании с просьбой возглавить процесс конвертации замороженных российских активов в украинскую оборону.