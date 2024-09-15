Дания инвестировала в 18 артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ

Дания инвестировала в 18 артиллерийских установок "Богдана" для Вооруженных сил Украины (ВСУ), восемь из которых уже доставлены.

Дания инвестировала в 18 артиллерийских установок "Богдана" для Вооруженных сил Украины (ВСУ), восемь из которых уже доставлены.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

"Мы сделали это. Всего несколько месяцев назад инвестировали в 18 артиллерийских орудий "Богдана", первые восемь из которых уже доставлены. Я очень рад, что комиссия ЕС признает так называемую датскую модель и теперь призывает другие государства так же напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины", - заявил глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Он также отметил, что отправлять Украине исключительно военные пожертвования уже недостаточно. Для поддержки страны необходимо напрямую вкладывать средства в ее оборонные предприятия.

В ведомстве указывают, что после данной инициативы комиссия Евросоюза обратилась к правительству Дании с просьбой возглавить процесс конвертации замороженных российских активов в украинскую оборону.