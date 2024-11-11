Дания и Швеция закупят у украинских производителей вооружение на 535 млн евро

Правительства Дании и Швеции закупят у предприятий украинской оборонной промышленности вооружение и технику на общую сумму порядка 535 млн евро.

Правительства Дании и Швеции закупят у предприятий украинской оборонной промышленности вооружение и технику на общую сумму порядка 535 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Договоренности, зафиксированные в письме о намерениях, подписанном в конце сентября в Киеве, предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму около 535 млн евро. Источники финансирования - правительства Дании, Швеции и проценты замороженных российских активов", - говорится в сообщении на сайте украинского оборонного ведомства. Сроки реализации договоренностей и проведения закупок не указываются.

В Минобороны добавили, что Дания стала первой страной, которая начала закупки вооружения у украинских оборонных предприятий для последующей передачи его Вооруженным силам Украины (ВСУ). В украинском оборонном ведомстве также сообщили, что с Минобороны Дании заключен "ряд имплементационных соглашений", в которых определены проекты, а также сроки финансирования и поставок вооружения. По данным ведомства, в рамках этих проектов украинские государственные и частные производители вооружения поставят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение.

Как отметили в Минобороны, по аналогичной схеме Украина уже получила 50 млн евро, на которые профинансировано производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" для ВСУ.