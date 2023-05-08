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Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения

Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения. Оно вступит в силу при возникновении чрезвычайной ситуации - обострении энергетического кризиса и дефиците в газа в зимний период.
Другие страны
8 мая 2023 г. 19:23
Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения

Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения. Оно вступит в силу при возникновении чрезвычайной ситуации - обострении энергетического кризиса и дефиците в газа в зимний период.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пресс-релизе в понедельник Датское энергетическое управление.

Договор подписали директор Управления по энергетике Дании Кристоффер Бётцаув и генеральный директор Энергетического ведомства Швеции Роберт Андрен. Начавшийся год назад энергетический кризис вызвал резкое повышение цен и создал новые вызовы энергетической инфраструктуре, ответ на которые требует сотрудничества и солидарности с северными соседями и другими странами ЕС, отмечается в документе.

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