Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения

Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения. Оно вступит в силу при возникновении чрезвычайной ситуации - обострении энергетического кризиса и дефиците в газа в зимний период.

Дания и Швеция заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения. Оно вступит в силу при возникновении чрезвычайной ситуации - обострении энергетического кризиса и дефиците в газа в зимний период.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пресс-релизе в понедельник Датское энергетическое управление.

Договор подписали директор Управления по энергетике Дании Кристоффер Бётцаув и генеральный директор Энергетического ведомства Швеции Роберт Андрен. Начавшийся год назад энергетический кризис вызвал резкое повышение цен и создал новые вызовы энергетической инфраструктуре, ответ на которые требует сотрудничества и солидарности с северными соседями и другими странами ЕС, отмечается в документе.