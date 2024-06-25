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Дания и Норвегия укрепляют военное сотрудничество в Северной Атлантике

Дания и Норвегия укрепляют военное сотрудничество в Северной Атлантике Копенгаген и Осло условились об укреплении военного сотрудничества в Северной Атлантике и заключили соглашение о более тесном двустороннем взаимодействии в области обороны.
Другие страны
25 июня 2024 г. 06:25
Дания и Норвегия укрепляют военное сотрудничество в Северной Атлантике

Копенгаген и Осло условились об укреплении военного сотрудничества в Северной Атлантике и заключили соглашение о более тесном двустороннем взаимодействии в области обороны.

Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Дании.

Согласно информации, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и его норвежский коллега Бьорн Арильд Грам подписали совместное заявление, где говорится о намерении повысить сотрудничество в области мониторинга Арктического и Североатлантического региона и оказания помощи Украине.

"Я рад, что Дания и Норвегия сближают наши вооруженные силы и укрепляют взаимодействие. На фоне идущей в Европе войны необходимо, чтобы у нас было хорошее и тесное сотрудничество с нашими северными соседями и союзниками", - сказал министр Поульсен.

На вооружении датской армии стоят танки Leopard 2, истребители F-35 и вертолеты SEAHAWK. Аналогичная техника находится в распоряжении вооруженных сил Норвегии. По мнению военных, это создает особо благоприятные условия для совместной подготовки личного состава и учений.

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