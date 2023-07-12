Дания и Норвегия присоединились к декларации G7 по помощи Украине

Дания и Норвегия присоединяются к декларации G7 по оказанию помощи Украине.

Дания и Норвегия присоединяются к декларации G7 по оказанию помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили премьеры северных стран Метте Фредериксен и Йонас Гар Стёре.

"Мы собираемся объявить из стран Северной Европы, что мы также присоединяемся к этой работе и, таким образом, также обеспечиваем безопасность со стороны стран Северной Европы", - приводит слова Фредериксен агентство Ritzau. - Невероятно позитивно, что G7 объединяется и использует саммит НАТО, чтобы отметить, что наши обязательства в отношении Украины касаются не только пожертвований оружия здесь и сейчас, но и гарантии того, что это больше не повторится".

"Норвегия присоединилась к декларации стран G7 о поддержке Украины, - приводится комментарий главы норвежского кабинета в пресс-релизе правительства. - Гарантии безопасности являются важным дополнением к комплексному пакету поддержки Украины, который страны НАТО уже согласовали на саммите в Вильнюсе".