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Финляндия также приостановила предоставление убежища гражданам Сирии

Финляндия также приостановила предоставление убежища гражданам Сирии Бельгия приостановила процедуры предоставления убежища сирийцам, пока не будет решен вопрос, является ли Сирия после смены власти "безопасной страной". 
Другие страны
9 декабря 2024 г. 20:40
Финляндия также приостановила предоставление убежища гражданам Сирии

Миграционное ведомство Финляндии приостановило рассмотрение заявлений граждан Сирии о предоставлении убежища.

Как передает Report, об этом рассказал директор отдела международной защиты Миграционной службы Финляндии Антти Лехтинен в интервью общественному вещателю Yle.

"Сегодня утром мы решили приостановить процесс принятия решений по заявлениям сирийцев о предоставлении убежища. Ситуация сильно изменилась", - сообщил он.

Ранее о приостановке рассмотрения заявлений об убежище от сирийцев сообщили Австрия, Германия, Дания, Норвегия и Швеция.

19:57

Бельгия приостановила процедуры предоставления убежища сирийцам, пока не будет решен вопрос, является ли Сирия после смены власти "безопасной страной".

Как передает Report, об этом сообщило бельгийское агентство Belga.

Согласно информации, генеральный комиссариат Бельгии по делам беженцев и лиц без гражданства приостановил все процедуры предоставления статуса беженца выходцам из Сирии.

Официальный представитель комиссариата Оливье Брассер отметил, что "ситуация в Сирии слишком неясная, чтобы оценить риски возможного возвращения".

За последние 10 лет в Бельгии официальный статус беженца получили 35 тысяч выходцев из Сирии.

Ранее ряд других государств Евросоюза, включая Австрию, Германию, Данию и Норвегию также приостановили предоставление статуса беженцев сирийцам.

19:34

Власти Дании и Норвегии приостанавливают рассмотрение заявлений от сирийских беженцев о предоставлении убежища.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP.

Согласно информации, датский Совет по делам беженцев заявил, что решил приостановить рассмотрение дел, касающихся людей из Сирии, из-за неопределенной ситуации в стране.

Отмечается, что Норвегия также решила приостановить рассмотрение дел сирийских беженцев до стабилизации ситуации. Приостановление означает, что иммиграционное управление Норвегии на данный момент не будет отклонять или удовлетворять заявления о предоставлении убежища от сирийцев, просивших убежище в Норвегии.

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